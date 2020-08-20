2020/08/20 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطية والإعلام في العراق- كامل كريم الدليمي تجربة سبعة عشر عام كفيلة بأن تجعلنا نستنتج ؛ إن في العراق كثيراً من الحرية وقد تتعدى حتى مفهومها وحدودها الطبيعية يقابلها قليل من الديمقراطية .كثرت بعد تشكيل النظام السياسي الجديد في العراق الحريات ، على الرغم من تعرضها لانتكاسات خلال الفترات الماضية، ومن اهم تلك النكسات […]

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