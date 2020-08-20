2020/08/20 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي يواصل تحضيراته المنتظمة لنهائيات آسيا وزارة الشباب والرياضة تتكفّل بمعسكر ليوث الرافدين في كربلاء بغداد – قصي حسن هيأت وزارة الشباب والرياضة مستلزمات انجاح معسكر منتخب شباب العراق بكرة القدم تحت 19 عاما الثاني في محافظة كربلاء الذي يستمر لغاية الـ30 من شهر آب الجاري استعدادا لنهائيات آسيا التي ستقام في اوزبكستان منتصف […]

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