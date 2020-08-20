2020/08/20 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس بالنظام الداخلي وحده – عبد الحكيم مصطفى منذ اكثر من ثلاثة اشهر ووسائل الاعلام تكثف اهتمامها بالنظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم ،وكأن هــذا النـــــظام الداخلي سينهي كل مشــــــــاكل كرة القــــدم بالعراق ..هذا وهم كبير يحاول ان يسوقه بعض المتفائلين الذين يتناسون عن عمد ان الاندية الرياضية هي التي تنفذ السياسة الادارية والفنية […]

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