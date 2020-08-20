الكاظمي من واشنطن: نواجه تحد حقيقي مع انتشار كورونا في العراق

2020/08/20 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن العراق يواجه تحد حقيقي مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.وقال الكاظمي في كلمة له من واشنطن تابعتها (بغداد اليوم)، "إننا نواجه تحد حقيقي مع انتشار فيروس كورونا في البلاد"، مؤكدا: "عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالواقع الاقتصادي ومكافحة الفساد".واشار الى أن "الاصلاح الاقتصادي هو الخيار الوحيد لدينا، كما أن ، مكافحة الفساد اهم اهداف حكومته"، لافتا الى أن "حكومته تسعى لتحسين مستوى الدخل لدى الفرد العراقي".ولفت رئيس الوزراء، الى أن "العراق يجري محادثات مع شركات عالمية لتعقب الفاسدين، كما أنه بصدد توقيع مذكرات في مختلف القطاعات".

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بغداد اليوم- متابعة

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وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس م

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وقال الزاملي الذي شغل رئاسة لجنة ا

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