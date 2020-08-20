2020/08/20 | 01:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: نحن بصدد توقيع مذكرات في مختلف القطاعات ونتطلع لاستخدام الغاز في انتاج الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 01:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نحن بصدد توقيع مذكرات في مختلف القطاعات ونتطلع لاستخدام الغاز في انتاج الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نحن بصدد توقيع مذكرات في مختلف القطاعات ونتطلع لاستخدام الغاز في انتاج الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).