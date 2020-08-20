العامری: اتفاقية التطبيع جاءت لإنقاذ ترامب

2020/08/20 | 01:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم "منظمة بدر" العراقية ورئيس كتلتها النيابية هادي العامري، وقوف تحالف "الفتح" النيابي مع القضية الفلسطينية والقدس والقيادة والشعب الفلسطينيين ...

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