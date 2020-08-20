2020/08/20 | 01:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة البصرة تنفي حصول جريمة اغتيال شاب مع خطيبته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 01:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تنفي حصول جريمة اغتيال شاب مع خطيبته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تنفي حصول جريمة اغتيال شاب مع خطيبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).