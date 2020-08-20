2020/08/20 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النكهة اللبنانية في إغتيال الحريري – شامل بردان بعد قرار المحكمة الدولية الخاصة بأغتيال رفيق الحريري، ستكون القضية بمسارين، قانوني، وسياسي، والكسب السياسي من القرار سيكون اوسع قاعدة لتجميع مغانم كفيلة بتعزيز رصيد اللون السني وبيت الحريري للبقاء في مقدمة المراكز المؤثرة في مستقبل لبنان، فيما لن يعترف حزب الله بأنه اصدر امرا لفريقه بأغتيال […]

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