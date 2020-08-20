2020/08/20 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعلن الحرب على شركات الأدوية لإنقاذ أمريكا من عصابات للصناعة الإجرامية ترجمة: حسين سرمك حسن مايك آدامز قد تتذكرْ أنه قبل شهرين ، بعد أن أعلن الرئيس ترامب “عملية Warp Speed شعرتُ بالقلق من أنه كان يشارك مع شركات الأدوية الكبرى Big Pharma الاستغلالية في مؤامرة لقاح فيروس كورونا.بعد أن أعربتُ عن مخاوفي […]

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