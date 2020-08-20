2020/08/20 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحدي الصيني للهيمنة الأمريكية ..مفاتيح الفرص الصعبة المتاحة بكين تؤسس لتوازن الشراكات مع فائض قيمة للتعاون الدولي بعيداً عن التناطح الخسائر الأمريكية تكمن في نزعتها المطلقة للربح وتفشي عروض العقوبات عادل سعد – ا ،د ، حميد شهاب احمد وم،م ،زيدون سلمان محمد ، يتناولان الحصاد الصيني من الحدائق الامريكية .يظل الاستفراد بالهيمنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحدي الصيني للهيمنة الأمريكية .. مفاتيح الفرص الصعبة المتاحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحدي الصيني للهيمنة الأمريكية .. مفاتيح الفرص الصعبة المتاحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).