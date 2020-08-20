2020/08/20 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد التجاذبات بين القوى النيابية في بغداد وأربيل بشأن مبالغ الإقليم برلمانيون : إتفاق حكومة الكاظمي مع كردستان مهين للدولة بغداد – عبد اللطيف الموسوي اربيل – فريد حسن تصاعدت التجاذبات والتصريحات المضادة المتبادلة بين القوى النيابية في بغداد واربيل ،خلال اليومين الماضيين في اثر ابرام اتفاق بين الحكومتين وضع تدابير مؤقتة لحل المسائل المالية […]

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