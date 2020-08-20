2020/08/20 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستكمل في واشنطن عقد شيفرون للتنقيب عن نفط ذي قار واشنطن – مرسي ابو طوق يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض بواشنطن اليوم، ضمن برنامج مباحثاته مع المسؤولين الامريكان.وقالت مصادر ان ملف الطاقة بما فيه النفط والغاز والكهرباء سيفتح اليوم الخميس.واضافت ان (العراق يخطط لتوقيع مذكرة […]

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