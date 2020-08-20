2020/08/20 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين الجحيشي رئيساً لديوان الوقف السني بغداد – الزمان قرر مجلس الوزارء تعيين عثمان ابراهيم الجحيشي بمنصب رئيس ديوان الوقف السني .واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء نعيم الغزي، جاء فيها انه (المجلس قرر في جلسته الثانية عشر بتعيين الجحيشي بمنصب رئيس الوقف السني ويكلف بمهمات رئيس الديوان لحين تعيينه […]

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