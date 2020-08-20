2020/08/20 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم الخميس، بينما ينتظره جدول أعمال مزدحم، يتضمن لقاءات مع شخصيات اقتصادية وصناعية، فضلا عن عقد جولة جديدة من الحوار الستراتيجي.

والتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بمقر إقامته في واشنطن، أمس الأربعاء، مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء تداول أوجه التعاون بين العراق وصندوق النقد الدولي.

وبحث الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي مع جورجيفا إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لدعم الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي، بالشكل الذي يمكن عن طريقه امتصاص البطالة في البلاد.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين انطلاق الجولة الثانية من الحوار الستراتيجي العراقي - الأميركي في واشنطن، وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بومبيو أمس الأربعاء،: إن “هناك مذكرات تفاهم خاصة في مجال النفط والكهرباء والصحة والثقافة والتعليم، سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة».

ووفقاً لمصادر رسمية فإن صباح اليوم الخميس سيشهد سلسلة لقاءات ستركز على الجانب الاقتصادي، من بينها اجتماع مع عدد من كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية بشأن إعمار العراق، وقال مسؤولون في الوفد: إنه “سيتم توقيع عقود بشأن الغاز والنفط والكهرباء «.

كما سيعقد الكاظمي جلسة مع مؤسسات اقتصادية اميركية، ويبدأ الجولة الثانية من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والذي جرت جولته الأولى عبر الاتصال الفيديوي في 12 حزيران الماضي، كما يعقد اجتماعاً مع عدد من مراكز البحوث الأميركية.

ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي خلال الزيارة، بمسؤولين أميركيين لبحث تعزيز العلاقات، والتعاون المشترك في مجالات عدة، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية.

وحظي الوفد العراقي امس الاربعاء باستقبال وُصِف بـ”الاستثنائي” حيث أُغلق عدد كبير من شوارع العاصمة الأميركية، وقال مسؤولون أميركيون: إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب استقبالاً من الفئة العليا على المستوى الأمني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي ترامب مساء اليوم ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي ترامب مساء اليوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).