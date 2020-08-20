لجان برلمانية: جاهزون لطرح القوانين للتصويت

2020/08/20 | 02:42 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكدت لجنتا الأمن والدفاع والقانونية في مجلس النواب أنهما بانتظار ان يستأنف البرلمان عقد جلساته لاقرار عدد من القوانين أهمها قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وجرائم المعلوماتية ووزارة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي: إن مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات، والمادة 15 منه تشير الى أن المحافظة ستكون فيها عدة دوائر انتخابية، مبيناً أن لجنته ستقوم بتنظيم الجدول لتقسيم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية.

وأضاف هادي، في حديث لـ«الصباح»، الى أن توزيع الدوائر الانتخابية يتضمن ثلاثة جوانب، سياسي وقانوني وفني، وبالنسبة للجانبين الفني والقانوني ستقوم اللجنة بدورها بتنظيم هذه الجداول للدوائر الانتخابية، لافتاً إلى اللجنة اجتمعت برؤساء الكتل السياسية لأخذ رأيهم حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية او الاستماع الى مقترحاتهم، إلا أنه حتى الآن لم تصل الكتل السياسية الى اتفاق نهائي بشأن

آلية التوزيع.

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