تشغيل 10 مصانع في نينوى

2020/08/20 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل/ شروق ماهر

باشرت مصانع محافظة نينوى امس الاربعاء اعمالها بعد توقف دام نحو اربعة اعوام بسبب العمليات الارهابية.

وافاد محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لـ»الصباح « بأن أكثر من عشرة مصانع باشرت امس الاربعاء اعمالها بعد الانتهاء من إعمارها وترميمها بالكامل في اقضية ونواحي المحافظة، مشيرا الى أن أغلبها يعود لإنتاج السمنت والعلاجات العقارية الطبية والسكر والزيت والرز والالبان وغيرها، منوها بأن بدء عملها سيجعل نينوى تعتمد على المواد المحلية المصنعة

داخل المحافظة.



واضاف أن الفرق الهندسية افتتحت مصنعين للسمنت في بلدة بادوش ومعامل للسكر وتصنيع الزيوت في ناحية تل عبطة و للمشروبات الغازية والعلاجات الطبية في قضاء الحمدانية وناحية القيارة والشورى ، مؤكدا أن عمل هذه المصانع سيساعد في تقليل حجم البطالة في المحافظة .

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