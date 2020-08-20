الكاظمي سيمدد زيارته إلى واشنطن بطلب أميركي

2020/08/20 | 04:31 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، طلباً أميركياً لتمديد زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما كشفت عنه مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأوضح المصدر أن الكاظمي تلقى طلباً من مراكز

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