العراق.. حملة اغتيالات ضد ناشطين مناهضين لإيران

2020/08/20 | 05:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ مسلحون مجهولون عدة عمليات اغتيال استهدفت ناشطين مدنيين عراقيين، اشتهروا كلهم برفض الفساد السياسي في العراق، والتنديد بالتدخل الإيراني.اغتال مسلحون الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب

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