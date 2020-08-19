2020/08/20 | 05:02 - المصدر: العربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذ مسلحون مجهولون عدة عمليات اغتيال استهدفت ناشطين مدنيين عراقيين، اشتهروا كلهم برفض الفساد السياسي في العراق، والتنديد بالتدخل الإيراني.
اغتال مسلحون الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب
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اغتال مسلحون الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق.. حملة اغتيالات ضد ناشطين مناهضين لإيران) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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