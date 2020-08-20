البصرة تذبح.. كواتم صوت بوجه ناشطين وغضب عارم

2020/08/20 | 07:37 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش مدينة البصرة، جنوب العراق منذ أيام على وقع الغضب والخوف من حمام الدم الذي بدأ قبل أيام ولا يزال مستمراً.فمع استمرار حملات تصفية الناشطين، وكان آخرها قبل ساعات (ليل الأربعاء) مع إطلاق مسلحين النار

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