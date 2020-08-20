قيادي صدري يحدد 3 اسباب لاستمرار الإغـتيالات في العراق

2020/08/20 | 07:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في التيار الصدري العراقي، حاكم الزاملي، يوم امس الأربعاء، إلى تقوية المؤسسة الأمنية العراقية، لإنهاء سطوة العصابات، وذلك تعليقا على حوادث...

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