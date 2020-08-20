2020/08/20 | 08:06 - المصدر: وكالة رويترز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الإمارات قد تحصل على مقاتلات إف-35 في اتفاق جانبي مع الاتفاق الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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