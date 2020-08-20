بعد جريمة جديدة في البصرة..الكاظمي يصدر قرارات صارمة

2020/08/20 | 08:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة البصرة عن مقتل الطبيبة الاختصاصية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب مع امرأة أخرى، واصابة اثنتين اخريين في هجوم للمسلحين على سيارتها....

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