2020/08/20 | 08:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع لجنة التنسيق العليا بين بغداد وواشنطن يؤكد على الالتزام بعلاقة قوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 08:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لجنة التنسيق العليا بين بغداد وواشنطن يؤكد على الالتزام بعلاقة قوية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لجنة التنسيق العليا بين بغداد وواشنطن يؤكد على الالتزام بعلاقة قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).