خبير امني: ينبغي انشاء حزام امني وخطة جديدة لتأمين المحافظات الجنوبية خلال “محرم”

2020/08/20 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..شدد الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، على ضرورة انشاء حزام امني حول المحافظات الجنوبية وخاصة المتاخمة للصحراء المؤدية للسعودية والمرتبطة بصحراء الانبار.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “الهدوء والاستتباب الامني لايعني زوال الخطر، بل يجب تعزيز ذلك من خلال تغيير الخطط الامنية والتحرك في مختلف المناطق خاصة خارج المدن”.واضاف ان […]

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