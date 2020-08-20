بطلب أميركي.. الكاظمي يمدد زيارته إلى واشنطن

2020/08/20 | 08:39 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، طلباً أميركياً لتمديد زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما كشف مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأوضح المصدر أن الكاظمي تلقى طلباً من مراكز

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