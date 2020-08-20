الدواعش يهاجمون مرقد الأشتر والحشد يستبسل بالدفاع عنه

2020/08/20 | 08:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي في صلاح الدين اليوم الخميس، باستشهاد 5 من عناصر الحشد الشعبي فيما أصيب 8 اخرين بهجوم نفذه تنظيم "داعش" استهدف مرقداً دينياً في قض...

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