الكناني: معظم الأطراف السياسية لاترغب باجراء الانتخابات المبكرة في حزيران 2021

2020/08/20 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى المحلل السياسي مظفر الكناني، ان معظم الأطراف السياسية تقف ضد اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران من العام المقبل، موضحا ان جلسات البرلمان معطلة ولا توجد بوادر واضحة لاكمال قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “بعض الأطراف السياسية التزمت الصمت بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات، واطراف أخرى طالبت بتقديم […]

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