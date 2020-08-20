2020/08/20 | 08:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد حكومة العراق، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، ووفد حكومة الولايات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية مايكل بومبيو، اجتماعاً للجنة التنسيق العليا اليوم في العاصمة واشنطن، وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 من أجل علاقة صداقة وتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق.أكد الجانبان على التزامهما بعلاقة ثنائية قوية ومثمرة.وتناولت الجلسات المنفصلة مواضيع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص البيان الختامي لاجتماع لجنة التنسيق العليا بين العراق واميركا وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص البيان الختامي لاجتماع لجنة التنسيق العليا بين العراق واميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص البيان الختامي لاجتماع لجنة التنسيق العليا بين العراق واميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).