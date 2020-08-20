العلاقات الاقتصادية والحوار الاستراتيجي اهم ملفات الحوار بين الكاظمي وبومبيو

2020/08/20 | 08:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مجال مكافحة الإرهاب والحوار الاستراتيجي بين البلدين.وذكر بيان عن مكتب الكاظمي تلقته “تقدم” ان الأخير “استقبل في مقر إقامته، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “.وأوضح ان “الكاظمي بحث مع بومبيو، أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين …

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