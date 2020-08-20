البلداوي: نرفض التدخل والتواجد الاميركي وزيارة الكاظمي يجب ان تركز على هذه الملفات

2020/08/20 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان التواجد والتدخل الأميركي في العراق والملفات المهمة امر مرفوض وعلى الكاظمي استغلال زيارته الى واشنطن للتباحث حول هذه الأمور من اجل تحقيق الاحترام المتبادل وابعاد التدخلات الأميركية وتطبيق قرار البرلمان بالخروج الأجنبي.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “الجانب الأميركي وفي حال عدم التزامه بقرار البرلمان […]

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