المالية النيابية: اطلاق الدرجات الوظيفية في 2021 مرهون باجراء إصلاحات حقيقية

2020/08/20 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد ان اطلاق الدرجات الوظيفية في موازنة العام المقبل مرهون باجراء إصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة، لافتا الى ان الازمة المالية ستزول في حال ارتفاع أسعار النفط.وقال احمد لـ /المعلومة/، ان “مؤسسات الدولة بحاجة ملحة الى طرد الفضائيين والقضاء على ظاهرة متعددي الرواتب من اجل إيجاد […]

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