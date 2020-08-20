لماذا قرر الكاظمي تمديد زيارته لأميركا وماهي الأمور التي بحثها مع بومبيو؟

2020/08/20 | 09:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بأن الاخير استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الخارجية...

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