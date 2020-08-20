2020/08/20 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تشكل خطورة على الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تشكل خطورة على الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تشكل خطورة على الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).