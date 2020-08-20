وزارة الكهرباء توقع اتفاقيتين مع شركة جنرال الكتريك الامريكية

2020/08/20 | 09:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت شركة جنرال الكتريك الامريكية عن توقيعها اتفاقيتين جديدتين مع وزارة الكهرباء ، فيما اشارت الى انها تتعاون مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لتأمين أكثر من مليار دولار لتمويل المشاريع في العراق .وذكر بيان للشركة تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان التوقيع تم في واشنطن وهدفه لضمان تزويد الطاقة الكهربائية وفق […]

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