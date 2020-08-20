البيان الختامي : امريكا تجدد تأكيدها احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه

2020/08/20 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نشرت وزارة الخارجية العراقية، نص البيان الختامي لاجتماع لجنة التنسيق العليا بين جمهورية العراق والولايات المتحدة ، فيما جددت الولايات المتحدة تأكيدها على “احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه والقرارات ذات الصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، “عقد وفد حكومة العراق، برئاسة وزير الخارجية […]

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