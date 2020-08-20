صرخات احتجاج في دهوك.. رفضاً لدخول شاحنات تركية

2020/08/20 | 09:41 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعالت صرخات الغضب من قبل عشرات المحتجين عند أحد المعابر في محافظة دهوك العراقية ليل الأربعاء، منددة بدخول شاحنات تركية.وتظاهر عشرات العراقيين أمام معبر إبراهيم الخليل، لمنع دخول الشاحنات التركية،

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