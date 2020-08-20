وزارة الصحة تكشف “حراكًا عراقيًا” يتعلق بلقاح كورونا

2020/08/20 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، أن جميع اللقاحات المعلن عنها في العالم، يتم تقييمها من قبل خبراء في وزارة الصحة، فيما أكد أن العراق سيكون البلد الاول الذي سيحصل على اللقاح في حال اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الاخرى.واشار التميمي في تصريحات صحافية، الى ان […]

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