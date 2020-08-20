2020/08/20 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انتقدَ أعضاء في مجلس النواب، الخميس، تأخر تقديم مشروع قانون موازنة 2020، وفيما أكدوا أن وزارة المالية تعمل بغياب الموازنة من دون أي غطاء قانوني، أوضحوا أن البرلمان ألزم الحكومة خلال التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، في الـ 24 من حزيران الماضي، تقديم ورقة اصلاحية، خلال ستين يوماً، عن الموارد المالية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 أيام على انتهاء مهلة “الورقة البيضاء” والبرلمان “حائر”.. كيف يصرف العراق الأموال دون موازنة؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 أيام على انتهاء مهلة “الورقة البيضاء” والبرلمان “حائر”.. كيف يصرف العراق الأموال دون موازنة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).