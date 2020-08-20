فقدان حاستي الشم والذوق ابرز الاعراض بين الانفلونزا العادية وكورونا

2020/08/20 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن فقدان حاستي الشم والذوق يعد أحد أبرز الأعراض المشتركة لدى كل من مرضى كورونا والانفلونزا العادية، وذلك بسبب تأثير الفيروسات التاجية على كل من الجهاز العصبي والدماغ، لكن دراسة بريطانية حديثة أظهرت فرقا كبيرا بين الحالتين.الفيروس التاجي “سارس كوف-2″، المسبب لوباء كوفيد-19، لديه سلوك يختلف عن بقية الفيروسات التاجية المسببة للانفلونزا […]

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