أسعار العملات الأجنبية والنفط والذهب لهذا اليوم

2020/08/20 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الخميس (20 آب 2020)، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط على مستوى العالم.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سعر بيع الدولار: 123,250، بينما سعر الشراء: 122,250"، مشيراً إلى أن "سعر اليورو العالمي هو 100 يورو لكل 118,42 دولار".

وأضاف، أن "سعر الأسترليني العالمي هو 100 باوند لكل 130,84 دولار، بينما السعر العالمي لليرة التركية بلغ: 100 دولار لكل 730,80 ليرة تركية".

وأشار إلى أن "سعر أونصـــة الذهب عالمياً هو 1950,14$"، لافتاً إلى أن "سعر برميل نفط الخام برنـت هو 45,00 دولار ، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي هو 42,70 دولار".

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت شركة "جنرال الكتريك"، الأمريكية، الخميس (20 آب 2020)، تفاصيل توقيع الحكومة العراقية اتفاقيتين جديدتين لتعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في البلاد، مع بلوغ ذروة الطلب عليها خلال أشهر الصيف.

وقالت الشركة في

بغداد اليوم-بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الأربعاء (19 آب 2020)، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط على مستوى العالم.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سعر بيع الدولار: 123,250، بينما سعر الشراء: 122,250"،

بغداد اليوم- بغداد

كشف تقرير اميركي إن شركات أميركية تفاوض العراق للتنقيب عن النفط، من بينها شركة شيفرون وجنرال إلكتريك وهانيويل.

وفي التفاصيل، تقوم شركة Chevron Corp بإجراء محادثات للاستثمار في حقل نفط كبير في العراق وفقًا لمسؤولين عراقيين، ك

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