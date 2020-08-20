الرافدين يحذر منتسبي الداخلية من وجود مكاتب وهمية لمنح السلف

2020/08/20 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حذر مصرف الرافدين منتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها السلف الشخصية لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان “هناك جهات وأشخاص ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية بالتعاون […]

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