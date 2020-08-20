العراق وجنرال الكتريك يوقعان اتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار

2020/08/20 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة جنرال الكتريك، توقيعها اتفاقيتين مع العراق، بقيمة 1،2 مليار دولار لتنفيذ الصيانة لبعض المحطات الكهربائية وربط العراق مع شبكة الطاقة الكهربائية في الأردن.





وقالت الشركة في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "وقعت الحكومة العراقية اتفاقيتين جديدتين مع شركة جنرال الكتريك في إطار تركيزها المتواصل على تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في البلاد، وحرصها العميق على تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المتنامية، لاسيما مع بلوغ ذروة الطلب عليها خلال أشهر الصيف"

وأضافت تبلغ قيمة هاتين الاتفاقيتين 1.2 مليار دولار بواقع 500 مليون دولار مع "جنرال إلكتريك" للطاقة الغازية لتنفيذ عمليات التحديث والصيانة والخدمة الحيوية لعدد من محطات الطاقة الكهربائية والتي ستعزز من مستويات الكفاءة وتساعد في الحفاظ على أكثر من 6 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية و 727 مليون دولار مع وحدة أعمال حلول الشبكات لدى "جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة" لتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وتحسين استقرارها وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن.

وأوضحت الشركة أنها تتعاون مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لتأمين أكثر من مليار دولار لتمويل المشاريع في العراق.





وأكدت شركة جنرال الكتريك، تهدف الاتفاقية الموقعة بين وحدة أعمال حلول الشبكات لدى "جنرال إلكتريك" ووزارة الكهرباء العراقية إلى تعزيز شبكة نقل الطاقة العراقية وربطها مع الشبكة في المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة ستساهم بشكل كبير في إزالة الضغوط الملقاة على الشبكة وتزويد الطاقة الكهربائية وفق أرقى مستويات الموثوقية.



وستتولى "جنرال إلكتريك" مهمة التصميم؛ والتوريد؛ وأعمال التركيب والاختبار والتكليف في المحطات الفرعية ذات الجهد العالي وخطوط النقل العلوية المحددة.

ويعاني العراق من ازمة كهرباء بالرغم من الطاقة التصميمية للمحطات العاملة في البلد 30 الف ميغاواط بينما انتاجه يصل الان إلى 19 الف ميغاواط، ويحمل عدد من المختصين شركة جنرال الكتريك المسؤولية وراء تردي واقع الكهرباء بسبب بنائها محطات لا تناسب بيئة العراق.





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