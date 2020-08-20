2020/08/20 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف الخميس تولي اهتماما لزيارة الكاظمي والوفد المرافق له الى واشنطن...ولقائه المرتقب مساء اليوم بالرئيس الامريكي دونالد ترامب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 09:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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