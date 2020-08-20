واشنطن : الكاظمي يبحث مع بومبيو سبل تطوير العلاقات بين البلدين

2020/08/20 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان الكاظمي استقبل بومبيو في مقر اقامته في واشنطن ، وبحث معه اهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل […]

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