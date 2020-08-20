واشنطن : الكاظمي‬ يوافق على تمديد زيارته

2020/08/20 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- وافق رئيس مجلس الوزراء ‫مصطفى الكاظمي، على طلب من قادة واعضاء في الكونغرس الامريكي لتمديد زيارته الى الولايات المتحدة لرغبتهم في لقائه.وذكرت وسائل اعلامية حكومية ان “رئيس الوزراء مجلس مصطفى الكاظمي وافق على تأجيل موعد العودة الى بغداد التي كانت مقررة مساء اليوم الخميس”.وأضافت أن “التمديد كان بطلب من […]

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