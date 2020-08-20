الاغتيال العار - مصطفى محمد غريب

2020/08/20 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب هذا الشبح المرئيالعائش في ظل القانون الملوميتمطى من كسلٍ ان لم ينهش لحم الانسانْيتخندق في ظل الدين الاديانوينادي الله الأكبر في الكاتم والمكتومينعس من خمرٍ ودماءٍ وضحايا مرسمينهذا الشبح المرئي الملكوتيحجب عنه المكشوفوالكاتم يرقص مأخوذاً بالتنجيمهذا العاهر من عهر الأحزاب الغيبيةمن خلف حدودٍ دمويةْ تتربص في اليعقوب وصديقتها في البصرة الدمويةْ /*يغت ......





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