العلاقة بين السياسة والثقافة والوعي الفكري - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/20 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقول المفكر الكبير غرامشي : (إن الثقافة والوعي الفكري تلعب دوراً فعالاً حينما تتحول إلى أداة للفعل السياسي عن طريق الوعي الفكري بالاتكاء والتأثير على مجمل القوى الاجتماعية التي تتطلع إلى عالم ومستقبل سعيد ولابد للسياسي أن يمتلك وعياً جديداً قادراً على صنع التغيير والتحول إلى الجديد من خلال الثقافة والوعي الفكري التي تنغرز لدى السياسي عن طريق الممارسات والمبادرات التي من شأنها أن تخلق إنسان جديد وم ......





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