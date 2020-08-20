بايرن ميونخ يتأهل لنهائي دوري ابطال اوروبا

2020/08/20 | 10:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أنهى بايرن ميونخ مغامرة أولمبيك ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وهزمه بثلاثية دون رد، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي.وسجل أهداف المباراة، سيرجي جنابري “ثنائية”، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 18 و33 و88.بذلك يتأهل العملاق البافاري لنهائي دوري الأبطال للمرة 11 في تاريخه، ليواجه هذه المرة باريس سان جيرمان الفرنسي.انتهى/ […]

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