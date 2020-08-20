2020/08/20 | 10:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب: العراق في وضع 'مبهم' ووزارة المالية تعمل دون 'غطاء قانوني' هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب: العراق في وضع 'مبهم' ووزارة المالية تعمل دون 'غطاء قانوني') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب: العراق في وضع 'مبهم' ووزارة المالية تعمل دون 'غطاء قانوني') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).