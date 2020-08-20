اتفاقيات مع شركات أميركية لتطوير البنى التحتية وتأسيس شركة طاقة في ذي قار

2020/08/20 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط ، توقيع اتفاقيات مع شركات اميركية رصينة لتطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار.

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